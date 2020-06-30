По случаю 60-летия провозглашения Демократической Республики Конго король бельгийцев направил письмо президенту

По случаю 60-летия провозглашения Демократической Республики Конго король бельгийцев Филипп направил письмо президенту этой страны. Он выразил глубокое сожаление за те страдания и унижения, которые Бельгия нанесла во время колонизации региона. При этом он не стал формально извиняться за действия бельгийцев в Конго. В письме говорится, что история двух государств состоит из общих достижений, но и содержит болезненные эпизоды.
2020-06-30T15:34:22+03:00
2020-06-30T15:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 30 июня 2020
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