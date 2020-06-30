Корреспондент «Медиазоны» Френкель утверждает, что на избирательном участке в Петербурге на него напал полицейский

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель утверждает, что на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге на него напал полицейский. Сотрудник полиции пытался удалить журналиста с участка и, возможно, даже сломал ему руку. Также один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу, а затем схватил за поврежденную руку. Комментариев правоохранительных органов, а также избиркома пока не последовало.
2020-06-30T15:33:27+03:00
2020-06-30T15:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 30 июня 2020
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