Корреспондент «Медиазоны» Френкель утверждает, что на избирательном участке в Петербурге на него напал полицейский

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель утверждает, что на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге на него напал полицейский. Сотрудник полиции пытался удалить журналиста с участка и, возможно, даже сломал ему руку. Также один из наблюдателей наступил Френкелю на ногу, а затем схватил за поврежденную руку. Комментариев правоохранительных органов, а также избиркома пока не последовало.