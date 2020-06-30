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15:32, 30 июня 2020

В столичном районе Раменки признаны недействительными бюллетени проголосовавших на дому на двух участках

В столичном районе Раменки признаны недействительными бюллетени проголосовавших по поправкам к Конституции на дому на двух участках. В Мосгоризбиркоме признали нарушения в оформлении документов. Также аннулируются бюллетени в сейф-пакете с результатами надомного голосования на участке в Лефортове. Напомню, там семья избирателей, придя на участок, обнаружила, что все они уже проголосовали дома.



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