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15:09, 30 июня 2020

В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело за организацию подпольного казино

Правоохранители пока не знают, кто вёл запрещённый бизнес, поэтому обвиняемых ещё нет. Игровые автоматы обнаружили в одной из квартир обычного многоэтажного дома на улице Энгельса. После того, как специалисты сломали дверь, из помещений изъяли 35 аппаратов для игры, рассказывает портал «Фонтанка.ру».

Напомним, ранее петербургские полицейские обнаружили подпольное казино в квартире главы муниципального образования «Введенский» Олега Калядина. В помещение, которое принадлежало видному единороссу, сломали дверь и нашли игровые автоматы, столы для покера, фишки, элитный алкоголь и другие принадлежности нелегального игорного центра.

Сам Калядин объяснил следователям, что сдал квартиру в аренду, и не знал, что в ней устроили жильцы. Однако в тот же день глава городского отделения Единой России Вячеслав Макаров потребовал исключить Калядина из партии, а затем тот сложил полномочия главы муниципалитета.

Организаторам незаконных азартных игр грозят штрафы до полутора миллионов рублей или до шести лет колонии.



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