Дитрих: Авиасообщение с Турцией не будет открыто 15 июля

В Министерстве транспорта предполагают, что прежде всего возобновят рейсы в страны СНГ. Окончательное решение пока не принято.

Оно будет зависеть от динамики ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Относительно Турции он был даже более категоричен, сказав, что ни о каком возобновлении постоянного авиасообщения с этой страной речи не идет, хотя Турция и предлагала открыть небо с 15 июля.

Оценить безопасность полетов в принципе можно будет после наблюдений за внутрироссийскими рейсами и тем, насколько они повлияют на эпидемиологическую обстановку. Тем не менее, по словам Дитриха надежда на возобновление международных рейсов в июле «еще жива».

Однако в первую очередь будет открыта возможность летать в страны СНГ, хотя специалисты в авиакомпаниях полагают, что Европа, где случаев заражения меньше, в этом смысле более безопасна.

В июне были сняты первые ограничения на въезд и выезд за рубеж, но пока это касается только работы, учебы, посещения родственников и уходу за ними.