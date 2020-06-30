Владимир Путин призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституции

Президент в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.

«Уважаемые граждане России. Сегодня на Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали. гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», — сказал Путин.

Путин призвал всех россиян проголосовать по поправкам к Конституции, попросил каждого сказать свое слово и отметил, что каждый голос важен.

«Завтра, 1 июля — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — сказал президент в обращении к гражданам России от мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Путин уверен, что, голосуя за поправки в конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу», — заявил глава государства в обращении к россиянам.

Обновленный текст Конституции РФ вступит в силу только в том случае, если будет одобрен россиянами, заявил президент России.

«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — заявил Путин в обращении к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам.