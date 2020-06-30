Обвиняемый в России в контрабанде психотропных веществ гражданин США вывезен на родину во время пандемии

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно этим данным, Гейлен Грандстафф был вывезен на одном из последних авиарейсов в разгар пандемии. Грандстафф преподаватель английского языка, он жил в Москве с 2011 года.

Три года назад его арестовали после того, как он заказал в интернет-магазине Alibaba средство для чистки самогонного аппарата. В этом средстве нашли вещество, которое в России признано психотропным.

Весной прошлого года гражданина США отпустили из СИЗО, уголовное дело вернули в прокуратуру.