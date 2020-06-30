Оператор мобильной связи МТС представил умную колонку с голосовым помощником по имени Марвин

Об этом сообщает газета «Ведомости».
Издание отмечает, что компания планирует раздать несколько тысяч колонок своим абонентам за символическую плату в один рубль, чтобы проанализировать отзывы и улучшить работу голосового помощника.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает газета «Ведомости».
Издание отмечает, что компания планирует раздать несколько тысяч колонок своим абонентам за символическую плату в один рубль, чтобы проанализировать отзывы и улучшить работу голосового помощника.