Жителю Петербурга удалось повторно получить бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Александр Федосеев рассказал на своей странице в Facebook, что решил воспользоваться системой «Мобильный избиратель» и открепился из Приморского района, где прописан, на участок в центре города.

После того, как Федосеев проголосовал в центре, он вернулся в домашний район чтобы выяснить, вычеркнули ли его из списка избирателей Члены комиссии без препятствий выдали ему еще один бюллетень в Приморском районе, а при попытке вернуть его обратно предложили или проголосовать, или решать эту проблему «в другом месте», — пишет сайт Znak.com.