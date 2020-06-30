ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

Задержан готовивший взрыв сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра, после чего планировавший выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ», — сообщили в ЦОС.

В оборудованном им тайнике найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, также обнаружена его электронная переписка с находящимися за рубежом членами ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения.