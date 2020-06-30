Сегодня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

«Крымская железная дорога» к открытию подошла нетривиально. В день открытия грузоперевозок через Керченский пролив навстречу друг другу пройдут два состава.

Со стороны Краснодарского края в Крым проследует состав с горючим, удобрениями и рельсами. А из Севастополя на большую землю будут отправлены 11 вагонов с известняком, сообщается на сайте Балаклавского рудоуправления. Там же отмечено, что во времена СССР это предприятие ежегодно отгружало более 10 млн тонн флюсовых известняков металлургическим предприятиям страны.

Ранее сообщалось, что Федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» начало принимать заявки на перевозку грузов по Крымскому мосту еще 25 июня. С началом грузового движения планируется нарастить объемы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре прошлого года. За это время поезда перевезли через Керченский пролив свыше 250 тысяч пассажиров.