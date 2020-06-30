Соцопрос: Почти половина россиян имела недостаточные сбережения перед началом пандемии либо не имела их совсем

45% россиян, опрошенных аналитическим центром НАМИ, встретили пандемию без достаточных средств. У части финансовой подушки не было вовсе. 46% могли продержаться месяц, потеряв основной источник дохода и еще 27% — квартал.

Количество тех, кто едва сводил концы с концами, увеличилось в самые трудные месяцы изоляции почти вдвое с 6% до 11%. Тех, кто мог позволить себе безболезненно для бюджета купить одежду или бытовую технику, напротив, стало меньше, соответственно, до 36 и 19 процентов.

Эксперты полагают, что пандемия заставила людей изменить свои приоритеты. На первый план вышла забота о здоровье, семья и цифровые технологии, а так называемое демонстративное потребление отошло на второй план.

В опросе приняли участие более 2 тысяч россиян из 45 регионов.