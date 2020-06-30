Глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа рассказала, что носителей COVID-19 заменяли на людей из резерва, — пишет сайт Чита.ру.
Лапа добавила, что до сих пор продолжается наблюдение. Точное число заболевших она не назвала.
В Читинском параде участвовали более 1800 человек.
В Забайкалье военные заразились коронавирусом при подготовке к военному параду, который прошел 24 июня
Глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа рассказала, что носителей COVID-19 заменяли на людей из резерва, — пишет сайт Чита.ру.