В Забайкалье военные заразились коронавирусом при подготовке к военному параду, который прошел 24 июня

Глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа рассказала, что носителей COVID-19 заменяли на людей из резерва, — пишет сайт Чита.ру.

Лапа добавила, что до сих пор продолжается наблюдение. Точное число заболевших она не назвала.

В Читинском параде участвовали более 1800 человек.