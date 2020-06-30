В Мещанском суде сегодня огласят приговор бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой

Ее дело было выделено в отдельное производство. Гособвинение в ходе прений попросило приговорить Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии. Вместе с тем прокурор сказал, что бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» следует освободить от наказания, так как она фактически его уже отбыла, находясь в СИЗО и под домашним арестом.

При этом, представитель ведомства считает, что Масляева вместе с другими фигурантами должна выплатить Минкультуры около 130 миллионов рублей — в эту сумму определи ущерб, нанесенный Минкульту.

Дело Масляевой, давшей признательные показания и заключившей сделку со следствием, было выделено в отдельное производство. На ее показаниях фактически строилось дело против Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» утверждала, что деньги, выделенные на проект «Платформа» по популяризации современного искусства были обналичены и похищены. Ранее фигурантов дела «Седьмой студии» приговорили к условным срокам и крупным штрафам.

В ходе процесса Серебренников, Итин, Апфельбаум и Малобродский свою вину не признали.