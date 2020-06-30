Лидеры России и Белоруссии откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Как пишет агентство ТАСС, инициаторами возведения выступили ветераны Великой Отечественной войны. Монумент установили в районе деревни Хорошево, где во время Великой Отечественной войны были кровопролитные бои.

Центром комплекса стала 25-метровая скульптура солдата, который как будто превращается в летящих журавлей, — рассказал автор композиции, скульптор Андрей Коробцов.

Помимо самого памятника мемориальный комплекс включает павильон, где можно увидеть фотографии, дневники, письма, вещи погибших подо Ржевом.

Накануне Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке . Он также убежден, что в России понимают причины ситуации вокруг «Белгазпромбанка».