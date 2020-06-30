В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции

Причём сделали это за пределами избирательного участка. Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось. Оказалось, что за них, а также детей все уже сделали.

В журнале комиссии были указаны их паспортные данные и стояли подписи за полученные бюллетени. На видео, которое опубликовал в интернете столичный штаб политика Алексея Навального, глава семьи потребовал объяснений. Член избиркома назвал это ошибкой, вскоре пришла председатель комиссии Ирина Осипова. Журнал она забрала и потребовала доказать, что в нём стоят подписи семейства. На предложение его открыть Осипова сказала, что не может этого сделать, поскольку в нем персональные сведения.

В штабе по контролю и наблюдению за голосованием уверяют, что данные москвичей по ошибке внесли в списки проголосовавших дома или на предприятиях. В письме в Мосгоризбирком замглавы штаба Вадим Ковалёв предложил аннулировать голоса с участка, а председателя УИК и секретаря наказать. В столичном избиркоме не увидели злого умысла в действиях участковой комиссии и связали это с усталостью, поскольку голосование длится почти неделю.

Тем временем в московском районе Раменки обнаружено значительное превышение участников надомного голосования. Об этом на своей странице в Facebook рассказал член территориальной избирательной комиссии Кирилл Трофимов.

Как сообщает движение в защиту избирателей «Голос», на одном из участков — 2771, цифра фактически была завышена в 10 раз. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал РБК, что по этому поводу проводится проверка. Он отметил, что не видит в случившемся злого умысла и считает это ошибкой, «допущенной от усталости».

Голосование по поправкам в основной закон, главная из них позволяет президенту Путину остаться у власти до 2036 года, завершится завтра.