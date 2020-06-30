Поставки компьютеров из США в Россию теперь потребуют лицензии американского министерства торговли

Если у ведомства появятся сомнения в конечном пользователе, то в разрешении может быть отказано. Речь идет также о подшипниках, полупроводниках, телекоммуникационном оборудовании, радиолокационных системах и другой продукции. Прежде их можно было поставлять для гражданского использования. Однако, как пояснили американские власти, они опасаются, что эти товары будут использовать военные. Как передает РБК, в список стран, которые коснулось ужесточение экспорта, вошли также Китай, Ирак, Венесуэлы, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан и Казахстан.