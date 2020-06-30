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09:00, 30 июня 2020

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Американские компании-экспортёры теперь не смогут поставлять без лицензии в нашу страну компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, полупроводники, оборудование для производства двигателей самолётов. Даже если эта продукция предназначена для использования в гражданских целях.

Компаниям понадобится дополнительное время для получения специальной лицензии Министерства торговли США. Если бюро промышленности и безопасности ведомства усомнится в конечном пользователе товара, в его вывозе в Россию откажут, пишет издание РБК. Вашингтон также расширил определение военного использования товаров.

К их получателем помимо армии, полиции, разведслужб американские власти также отнесли организации или частных лиц, связанных с силовиками. Поставки затронут не только лазеры или генераторы для использования на атомных станциях. Даже экспорт iPhone или копии Microsoft Windows военному пользователю в России станет практически невозможен, пишет издание.

Аналогичные меры США приняли в отношении Китая и Венесуэлы.



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