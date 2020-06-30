В центре Краснодара неизвестный застрелил бизнесмена

Преступник несколько раз выстрелил из пистолета в местного предпринимателя, когда тот садился в машину. Нападавший скрылся, его разыскивают, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По сведениям телеканала РЕН ТВ, убитому было 47 лет, он возглавлял компанию, которая предоставляет интернет-услуги.

