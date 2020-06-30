США прекратили экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг

Это сообщил госсекретарь Майкл Помпео. Решение принято из-за опасений, что поставляемые товары могут оказаться у китайской армии. В конце мая стало известно о разработке законопроекта, который позволит подавлять в Гонконге акции протеста. В США это восприняли как фактическую отмену особого статуса автономии.