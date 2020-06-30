США прекратили экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг

Это сообщил госсекретарь Майкл Помпео. Решение принято из-за опасений, что поставляемые товары могут оказаться у китайской армии. В конце мая стало известно о разработке законопроекта, который позволит подавлять в Гонконге акции протеста. В США это восприняли как фактическую отмену особого статуса автономии.
2020-06-30T01:14:37+03:00
2020-06-30T01:14:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 30 июня 2020
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