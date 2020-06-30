Музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Как сообщается на его сайте, предложение о работе лидеру группы «Ленинград» сделал владелец телеканала Микаэль Исраелян. До этого должности генпродюсера на RTVI не было. Журналист Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора, саму эту должность упразднили. Информационное вещание RTVI возглавляет журналист Станислав Кучер.