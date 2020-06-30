Главред «Ведомостей» снял колонку журналиста издания Павла Аптекаря об отношении россиян к поправкам в Конституцию

Автор публикации рассказал нашей радиостанции, что он привел данные опросов ВЦИОМ и компании «Ромир». Согласно второму исследованию, не одобряют поправки 40% граждан. Павел Аптекарь предположил, что такие цифры кого-то не устроили. Журналист отметил, что не согласен с решением главного редактора и намерен уволиться. Недавно «Ведомости» покинули все пять заместителей главного редактора, которые проработали в издании от 15 до 20 лет. Конфликт редакции с новым руководством возник после смены владельца газеты.