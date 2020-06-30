За сутки в Москве умерли от коронавируса 35 пациентов

Это в полтора раза больше, чем накануне и днем ранее. Общее число жертв новой инфекции выросло почти до 3800 человек. В России в целом, по сведениям федерального оперативного штаба, в результате эпидемии умерли больше 9 тысяч человек. Зафиксировано свыше 640 тысяч случаев заражения, выздоровели более 400 тысяч человек.