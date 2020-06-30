За сутки в Москве умерли от коронавируса 35 пациентов

Это в полтора раза больше, чем накануне и днем ранее. Общее число жертв новой инфекции выросло почти до 3800 человек. В России в целом, по сведениям федерального оперативного штаба, в результате эпидемии умерли больше 9 тысяч человек. Зафиксировано свыше 640 тысяч случаев заражения, выздоровели более 400 тысяч человек.
2020-06-30T01:13:11+03:00
2020-06-30T01:13:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 30 июня 2020
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