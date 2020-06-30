Разведка США все еще проверяет данные о том, что Россия якобы предлагала талибам награду за убийства американцев

Это сказала официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что разведслужбы сочли подобные сведения недостоверными и поэтому его не проинформировали. На днях газета «Нью-Йорк Таймс», а затем и «Вашингтон пост» написали, что российские военные предлагали деньги боевикам запрещенной в России террористической организации «Талибан» за атаки на военных США в Афганистане. В публикации утверждали, что Трампу доложили об этом еще в марте. Российский МИД назвал эти статьи чушью.