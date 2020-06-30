Футбольному клубу «Оренбург» засчитали техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Решение, которое принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС связано с невыходом команды на поле. Ранее у шести игроков и двоих сотрудников клуба нашли коронавирус. Команда приняла решение не выставлять на матч молодежный состав.

Ранее на карантин также уходили футболисты «Ростова» и «Динамо». Чтобы спасти сезон, который рискует столкнуться с чередой отмен матчей и назначений командам технических поражений, бюро исполкома РФС временно отменило пункт регламента, согласно которому команды исключаются из первенства при неявке на две игры.