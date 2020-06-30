Власти США начали испытания лайнеров Boeing 737 MAX

Их полеты были запрещены после двух катастроф в Эфиопии и Индонезии. Регулятор намерен отменить ограничения только после того, как убедится в полном соответствии обновленных систем самолетов сертификационным стандартам – передает телеканал CNBC. Всего на тесты отведено три дня. Они проходят в Сиэтле, где сосредоточены основные мощности авиапроизводителя.

Из-за проблем с самолетами 737 МАХ Boeing по итогам прошлого года отчиталась о рекордном убытке. Ранее компания признала, что причиной двух крушений стал сбой в работе вспомогательной системы.