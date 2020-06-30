Электронное голосование по поправкам к Конституции завершается сегодня

В нем приняло участие уже около одного миллиона избирателей.

Сегодня последний день, когда москвичи и жители Нижнего Новгорода, которые зарегистрировались для голосования онлайн, смогут проголосовать. Эта возможность будет доступна до 8 вечера. После этого система перестанет принимать бюллетени. Власти утверждают, что весь процесс базируется на надежной блокчейн-системе – данные шифруются, фальсификации невозможны. Однако эксперты и оппозиция отмечали, что организация волеизъявления граждан открывает множество возможностей для манипуляций с голосами. Помимо, например, хакерских атак известен также случай, когда россиянке, живущей в Израиле, удалось проголосовать трижды – сначала онлайн, потом в посольстве в одном городе, а затем и в консульстве в другом городе. Такую возможность проверили также журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков и эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг. У обоих получилось проголосовать дважды, за что теперь им пригрозили уголовным делом, если будет доказано, что это была акция по дискредитации голосования.

На избирательные участки граждане смогут приходить до 1 июля. Этот день объявлен выходным.