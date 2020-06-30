Пандемия коронавируса, по оценкам ВОЗ, ускоряет свое развитие

Пандемия коронавируса, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ускоряет свое развитие. В то время, как число инфицированных превысило 10 миллионов человек, а жертвами стали более полумиллиона, ВОЗ признает, что до завершения кризиса еще далеко.

Пандемия COVID-19 длится уже полгода, но несмотря на то, что многие страны добились некоторого прогресса, на глобальном уровне она набирает темп, отмечает Всемирная организация здравоохранения.

В Бразилии за неделю зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания — почти 260 тысяч. В США эпицентр эпидемии переместился на юг и запад, власти Техаса из-за резкого роста инфицированных вынуждены вернуть снятые ранее ограничения. Быстрый рост заболеваемости сейчас наблюдается в странах Латинской Америки и в Индии, где только за вчерашний день выявлено почти 19,5 тысяч новых случаев заражения и 380 летальных исходов. Ухудшается ситуация и в странах ближнего зарубежья, вынуждая власти вводить новые ограничения. Так, в Армении и Азербайджане ужесточают штрафы за нарушения карантинных требований и отказ от ношения масок. В Киргизии из-за нехватки мест в больницах переоборудуют бывшую авиабазу и гостиницу, а также готовятся мобилизовать на борьбу с инфекцией преподавателей медицинских вузов, ординаторов и интернов. А в Казахстане собираются вернуться к жесткому карантину, который действовал в стране с марта по май.

На следующей неделе ВОЗ отправит своих представителей в Китай для изучения происхождения нового вируса.