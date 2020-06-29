По факту пожара в доме на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело

Представитель столичного глава СК сообщила, что житель одной из квартир проявил преступную небрежность при обращении с газовым оборудованием. Соседи рассказали, что он периодически злоупотреблял спиртным. Сам житель квартиры, где произошел взрыв госпитализирован в тяжелом состоянии.

О том, что причиной ЧП не мог могло быть газовое оборудование, ранее сказал заместитель главы «Мосгаза» Владимир Кожиченков.

По последним данным, в результате взрыва и последующего за ним пожара пострадали семь человек. Погибших нет.