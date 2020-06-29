В Омской лотерее, проводимой в рамках голосования по Конституции, нашли меченые билеты

Местное интернет-издание «Коммерческие вести» пишет, что на билетах, которые раздают избирателям, есть пометки маркером в углу цифрового кода на просвет можно увидеть категорию сертификата, которая определяет стоимость приза.

Журналисты предполагают, что благодаря этому члены избирательных комиссий могли заранее распределить между собой ценные призы. В частности, в такой лотерее выиграла квартиру глава избирательного участка Анна Ганева.

Союз организаций торговли Омской области объяснил ситуацию технической ошибкой. Это выяснилось за несколько дней до начала акции, но на перевыпуск сертификатов не было денег.