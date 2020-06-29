Россия вышла из системы предотвращения инцидентов в Сирии

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя объяснил это тем, что ряд объектов, называемых гуманитарными, на самом деле использовался как штаб-квартиры террористов.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок пояснил, что цель предупреждений заключалась в обеспечении безопасности гуманитарной помощи. Для этого стороны конфликта информировались о местонахождении гуманитарных объектов или передвижения конвоев.

Представитель США при международной организации Келли Крафт на этом фоне сказала, что Россия подвергла риску миллионы жизней на северо-западе Сирии.