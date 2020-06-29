Главред «Ведомостей» снял колонку журналиста Аптекаря об отношении россиян к поправкам в Конституцию

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров снял колонку журналиста Павла Аптекаря с исследованием отношения россиян к поправкам в Конституцию. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам П.Аптекарь.

Он рассказал, что в статье говорилось о публикации ВЦИОМ экзит-поллов по итогам первых четырех дней голосования. «Данные ВЦИОМ подтверждают прогноз президента Владимира Путина, который 12 июня высказал уверенность, что подавляющее число граждан России одобряют предложенные поправки в Конституцию страны», — отметил П.Аптекарь.

Вместе с тем журналист привел в своей колонке данные опроса компании «Ромир» от 25 июня. «Там говорилось, что 40% респондентов не одобряют или совершенно не одобряют поправки», — уточнил А.Аптекарь.

«Мою публикацию сняли де-юре за то, что там было упоминание экзит-поллов ВЦИОМ. С формальной точки зрения, это имело смысл, поскольку опрос «Ромира» проводился 25 июня и касался намерений, а в опросе ВЦИОМа мы имеем дело с завершенным действием. Но я думаю, что все же дело в политике, потому что в опросе «Ромир» большинство эти поправки не одобряют. Такие цифры кого-то не устраивают», — считает журналист.

П.Аптекарь добавил, что не согласен с решением главного редактора и планирует написать заявление об увольнении.