У семьи главы Чечни обнаружили незадекларированную дорогостоящую недвижимость в Москве

В том же доме перед захватом «Норд-Оста» останавливался возглавлявший террористов Мовсар Бараев. На квартиру в доме 30, корпус 2 по улице Веерная площадью 153 кв. м и стоимостью 50 миллионов рублей обратило внимание сетевое издание «Открытые медиа». По его информации этот панельный шестнадцатиэтажный дом в московском районе «Очаково-Матвеевское» был построен в 1997 году «Управлением делами президента». В начале 2000-х жилплощадь в нем получил тогдашний глава администрации Чечни Ахмат Кадыров. Позже он с женой и детьми, в том числе сыном Рамзаном оформили ее в собственность и зарегистрировались по этому адресу, утверждает источник «Открытых медиа». Рамзан Кадыров оформил себе и московский номер налогоплательщика. После гибели Ахмата Кадырова в 2004 году квартира перешла по наследству его семье. Рамзан Кадыров, ставший главой Чечни, сохранял свою долю в ней до 2010 года, но так и не включил сведения об этой недвижимости в свои декларации о доходах. Последние 10 лет квартирой владеет мать Рамзана Кадырова.

Неподалеку от дома Кадыровых на Веерной, по данным следствия, проживал в 2015-м офицер батальона «Север» Руслан Геремеев, объявленный в розыск по делу об убийстве Бориса Немцова.