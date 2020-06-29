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15:06, 29 июня 2020

Прокуратура просит освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой Студии» Нину Масляеву

Приговор ей огласят уже завтра.

Нина Масляева остается единственной подсудимой, признавшей вину в мошенничестве и заключившей сделку со следствием. Именно на ее показаниях строились обвинения против создателя «Седьмой студии» Серебренникова и его коллег. Из приговора Мещанского суда следует, что фигуранты создали схему обналичивания средств, целью которых были хищения.

Инстанция назначила режиссеру, бывшему директору Юрию Итину, продюсеру Алексею Малобродскому условный срок и обязала компенсировать ущерб Минкульту в 130 миллионов рублей. Бывшую чиновницу ведомства Софью Апфельбаум освободили от наказания за истечением срока давности. Обвинения против нее во время чтения приговора переквалифицировали на халатность.
Тот же Мещанский суд рассматривал дело Масляевой, которое было выделено в отдельное производство. Прокуратура в понедельник попросила для нее два и года и три месяца в колонии, но без отбытия наказания, так как этот срок она уже провел в СИЗО и под домашним арестом.

В деле Масляевой в этом месяце сменился судья.



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