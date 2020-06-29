Наблюдатели движения «Голос» сообщают о массовом принуждении к голосованию в Екатеринбурге

По их словам, задействован колоссальный административный ресурс.

По данным «Голоса» так называемые направления на голосование по поправкам в Екатеринбурге выдали сотрудникам минимум 8-ми госкомпаний и предприятий. В их числе девелоперские компании, учреждения здравоохранения и культуры, заводы.

Текст большинства направлений одинаковый: оно выдано для досрочного участия в общероссийском голосовании, чтобы соблюсти противокоронавирусные меры. Как заявил изданию Ъ-Урал межрегиональный координатор движения «Голос» Александр Грезев, административный ресурс в подобных масштабах в Свердловской области не использовали даже на выборах президента. «Наши наблюдатели на участках отмечают, что с направлениями от предприятий приходит треть или половина голосующих. То есть, в целом, речь идет о десятках или даже сотни тысячах избирателей», — заявил Грезев изданию.

В Центре общественного наблюдения, который работает в Екатеринбурге уже неделю, заявили, что выданные людям направления не призывают голосовать, а информируют о мерах профилактики коронавируса во время голосования. В телеграм-канале Центра также было опубликовано заявление завода АО «Уралтрансмаш». В тексте указано, что «Обязанность работника по предоставлению какой-либо отчетности по голосованию не предусмотрена. Какие-либо виды контроля по голосованию не осуществляются».

Согласно обновленным данным, в Свердловской области за четыре дня в голосовании по поправкам приняли участие 25% от общего количества избирателей.