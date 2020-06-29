Шесть человек пострадали при взрыве в жилой пятиэтажке на северо-востоке Москвы, возможно есть погибший

Возникший пожар уже потушен, его площадь составила 150 кв. метров. Взрыв прогремел в квартире дома номер 3 на улице Проходчиков. После этого начался пожар. Как сообщил ТАСС источник вэкстренных службах, горели четыре квартиры, из окон было видно пламя. Взрывом была разрушена межквартирная перегородка и выбиты окна.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что возгорание произошло на третьем этаже. В ведомстве также говорили о шести спасенных, четверых из которых осматривают медики. Жильцов эвакуировали. В правоохранительных органах сообщили, что дом газифицированный. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Но точные причины будут выясняться после полной ликвидации пожара. Сейчас на месте происшествия находятся представители «Мосгаза». В связи с ЧП прокуратура намерена проверить обеспечение безопасности газового оборудования в доме, будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц. Кроме того, поставлено на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало.

Центр организации дорожного движения информирует в своем твиттере, что сейчас движение по улице Проходчиков и Мякининскому проезду рядом с пострадавшим домом перекрыто.