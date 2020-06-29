Недалеко от больницы в Коммунарке прохожие нашли пакеты для перевозки тел с мед. документами скончавшихся пациентов

Недалеко от больницы в Коммунарке прохожие нашли пакеты для перевозки тел умерших с медицинскими документами скончавшихся пациентов. Обнаружение мешков вблизи медучреждения, где лечат зараженных коронавирусом, подтвердило его руководство.

В километре от больницы в Коммунарке действительно нашли пакеты для перевозки тел умерших, сообщил главврач Денис Проценко на своей странице в Facebook. При этом он утверждает, что никаких медкарт там не было — процедура выдачи тел скончавшихся пациентов строго регламентирована законом, написал главврач. Редакция издании Readovka.ru, которое первое сообщила о найденных мешках, отметила, что в посте Проценко речь идет только о медицинских картах – в пакетах же обнаружили бирки от трупов, ксерокопии и другие медицинские документы, содержащие личные данные пациентов, скончавшихся от коронавируса – имя, возраст, дата поступления и смерти.

Это подтверждают фотографии и видеозаписи, опубликованные сайтом. Их сделали прохожие, обнаружившие черные мешки, приваленные камнями и мусором, возле эстакады. Часть разнесло по территории ветром. Собеседники издания рассказали, что отнесли находку в больницу, но там поначалу говорили, что не имеют отношения к мусору. Сайт отмечает, что в полицию обратились дорожные рабочие, а персонал Коммунарки хотел «замять историю».

Как сообщил главврач больницы, правоохранительные органы проводят проверку, им передали все необходимые документы