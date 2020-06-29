Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар, — прогнозирует председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он ссылается на данные аналитиков, которые считают, что баррель нефти к концу года подорожает до 60 долларов.



Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Греф назвал своим самым страшным сном возвращение в правительство. Он сказал, что через 10 лет не намерен работать ни в Сбербанке, ни в другой крупной компании. Возможно, он вернется к преподавательской деятельности.