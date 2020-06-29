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14:33, 29 июня 2020

Сотрудники шести логистических центров Amazon в Германии начали забастовку

Они утверждают, что коронавирусом заразились десятки их коллег, однако компания бездействует и не сообщает о случаях заражения, — передает Reuters. Amazon отвергла эти обвинения. Утверждается, что выделено 4 миллиарда долларов на закупку средств защиты.



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