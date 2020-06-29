Центризбирком пригрозил уголовным преследованием россиянке, которая 4 раза проголосовала по поправкам к Конституции

Центризбирком пригрозил уголовным преследованием россиянке, которая четыре раза проголосовала по поправкам к Конституции в Израиле – на участках в Тель-Авиве, Хайфе, дистанционно и с привлечением несовершеннолетней дочери.

Зампред ЦИКа Николай Булаев заявил, что Яэль Ильински (так зовут женщину) грозит преследование по статье 142-й Уголовного кодекса – «фальсификация документов голосования». Санкция по этой статье до 4-х лет лишения свободы. Ильински сказала, что намерена обсудить ситуацию с юристами, и призвала ЦИК решать проблемы, а не гоняться за теми, кто на них указывает.