Сотрудники полиции теперь обязаны в течение 24-х часов сообщать родственникам задержанных о госпитализации или оказании медицинской помощи. Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
2020-06-29T13:33:58+03:00
2020-06-29T13:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2668099-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 29 июня 2020
Загрузка комментариев...