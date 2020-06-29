Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о расширении практики голосования в течение нескольких дней. По словам Матвиенко, гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить, а кроме того, это абсолютно безопасно – на участках нет очередей.

Голосование по поправкам продолжается с 25-го июня. В электронном дистанционном голосование приняли участие более миллиона человек, — сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух. Проголосовать онлайн можно в Москве и Нижегородской области.