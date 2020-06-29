Глава государства Владимир Путин лично приедет на избирательный участок, чтобы проголосовать по поправкам к Конституции, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не уточнил, когда это произойдет. Песков также подчеркнул, что Путин будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих.
2020-06-29T13:32:06+03:00
2020-06-29T13:32:06+03:00
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13:32, 29 июня 2020
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