Сенатор Клинцевич: Россия не имеет официальных взаимоотношений и не финансирует «Талибан»*

Россия не имеет официальных взаимоотношений и не финансирует «Талибан»*. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Российского союза ветеранов Афганистана, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«У нас нет никаких официальных взаимоотношений с «Талибаном»* и уж тем более мы их не финансируем», — сказал он.

Ф.Клинцевич подчеркнул, что президент США Дональд Трамп показал себя «как зрелый политик», признав слухи недостоверными.

«Заявление Трампа в моих глазах этого президента очень сильно укрепило. Несмотря на некую политическую конъюнктуру и тренд, который сегодня задан по дискредитации России все-таки президент, основываясь на объективных данных своей разведки, сказал, что это маловероятно. И это очень важно. Трамп показал себя как зрелый политик, который не разменивает свой авторитет на дешевые фейки», — заключил он.

Как сообщил ранее президент США Дональд Трамп, американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийство американских военнослужащих.

Ранее в New York Times появилась публикация о том, что Москва якобы тайно предлагала боевикам запрещенного в России «Талибана» вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Материал на эту тему выпустила и газета Washington Post. По данным ее источников, ссылающихся на допросы афганских военнопленных, Россия объявила награду за охоту на американских военных, несколько человек погибли, но сколько именно, неизвестно. Обе газеты утверждают, что Белый дом был в курсе происходящего, и там обсуждались возможные ответные действия. В российском МИДе информацию ранее назвали вбросом.

*Организация запрещена в России.