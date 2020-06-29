МИД РФ: Новые публикации в американской прессе о сговоре России с талибами – это часть внутрипартийной борьбы в США

Новые публикации в американской прессе о сговоре России с талибами – это часть внутрипартийной борьбы в США, — считают в МИДе России. Как заявил агентству РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, в Вашингтоне есть силы, не заинтересованные в уходе из этой страны, и они пытаются подобным образом оправдать свой провал.

Ранее газета The Washington Post сегодня написала, что Россия предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Утверждается, что разведданные были получены в ходе допросов захваченных в плен. Сведения подтвердило ЦРУ и доложило в Белый дом. Там еще в марте обсуждали возможные ответные действия, пишет издание. Ранее аналогичную статью опубликовала со ссылкой на анонимных представителей американской разведки газета New York Times. Никаких доказательств она не предоставила. В российском МИДе эту публикацию назвали вбросом. В администрации Трампа назвали статью неточной, утверждая, что ничего подобного разведка Белому дому докладывала.



Сам президент сегодня написал в Твиттере, что разведслужбы США признали недостоверной данные сведения, он назвал это «очередной заказухой» и попыткой «выставить республиканцев в плохом свете».



Скорее всего, это провокация в отношении Дональда Трампа, — так считает политолог Алексей Малашенко.

При этом, по словам Малашенко, у России всегда был интерес в американском присутствии в Афганистане.