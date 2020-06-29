Учения НАТО сегодня начнутся у берегов Исландии

Маневры продлятся до 10 июля. В них будут участвовать по пять кораблей, субмарин и противолодочных самолетов из шести стран альянса, в том числе США. В октябре прошлого года норвежские СМИ сообщили о том, что российские подлодки якобы отрабатывали преодоление линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике для скрытого подхода к побережью США.