Учения НАТО сегодня начнутся у берегов Исландии

Маневры продлятся до 10 июля. В них будут участвовать по пять кораблей, субмарин и противолодочных самолетов из шести стран альянса, в том числе США. В октябре прошлого года норвежские СМИ сообщили о том, что российские подлодки якобы отрабатывали преодоление линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике для скрытого подхода к побережью США.
2020-06-29T03:21:05+03:00
2020-06-29T03:21:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 29 июня 2020
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