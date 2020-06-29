Дело сестер Хачатурян вновь направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Как пишет газета «Коммерсант», к 25-ти томам дела прибавились еще три. По словам источников издания, следствие не изменило прежних выводов. Трех сестер обвиняют в умышленном убийстве своего отца. Сторона защиты настаивает на том, что их действия были необходимой обороной. В декабре Генпрокуратура вернула дело на доследование. Как говорили адвокаты, в ведомстве решили, что в следствие не учло влияние на действия девушек систематического насилия со стороны их отца.

