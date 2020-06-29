Александр Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником, который остался у России

По его словам, Москва не хочет потерять такого партнера, потому что это станет сильнейшим ударом по внутренней политике России. Как передает «Интерфакс», белорусский лидер сказал это в эфире гостелевидения. Ранее Минск неоднократно требовал снизить цены на российский газ. В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.