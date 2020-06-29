В километре от больницы в Коммунарке были обнаружены пакеты для перевозки тел умерших

Это подтвердил главный врач учреждения Денис Проценко. Накануне вечером в своем «Фейсбуке» он написал, что все необходимые сведения переданы полиции для установления причин произошедшего. Проценко отметил, что сообщения в соцсетях и СМИ о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности. В московской больнице №40 в Коммунарке находятся заболевшие коронавирусом.
2020-06-29T03:19:54+03:00
2020-06-29T03:19:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2667881-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:19, 29 июня 2020
Загрузка комментариев...