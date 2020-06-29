Премьер-министр Франции Эдуар Филипп одержал победу на выборах мэра Гавра

Об этом сообщается на сайте городской администрации. Глава правительства пока не озвучил дальнейшие планы. Ранее он допускал, что может покинуть кресло премьера, но оставляет это решение за президентом Эммануэлем Макроном. Во Франции накануне прошел второй тур муниципальных выборов. В Париже, по предварительным данным, пост мэра сохранила Анн Идальго, которая представляет оппозиционную Социалистическую партию.

